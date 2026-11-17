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17.11.2026 08:02:37
Deutsche-Bank-Aktie unter Druck: Kritische Berichte zu früheren Geschäften sorgen für Kursverluste
Die Deutsche-Bank-Aktie hat den Handelstag mit einem spürbaren Dämpfer begonnen. Was das Papier unter Druck setzt.
Die Deutsche Bank sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg in einer ersten Reaktion von alten Themen, die viele Jahre zurücklägen. Die Bank sei heute eine andere.
mis/stk
FRANKFURT (awp international)
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