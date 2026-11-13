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Marktbericht 13.11.2026 12:26:17

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt am Freitagmittag nach

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt am Freitagmittag nach

Der SDAX bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.65 Prozent auf 17’836.43 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.836 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.340 Prozent auf 17’892.62 Punkte an der Kurstafel, nach 17’953.63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17’892.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’750.29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0.070 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’067.85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der SDAX 18’553.07 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16’209.14 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2.77 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 5.45 Prozent auf 15.29 EUR), ProCredit (+ 5.16 Prozent auf 9.78 EUR), Ottobock (+ 3.57 Prozent auf 40.60 EUR), HelloFresh (+ 3.36 Prozent auf 2.99 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2.71 Prozent auf 34.05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil GFT SE (-10.14 Prozent auf 26.15 EUR), INDUS (-7.42 Prozent auf 33.05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.00 Prozent auf 24.30 EUR), SMA Solar (-4.38 Prozent auf 47.16 EUR) und OHB SE (-4.36 Prozent auf 184.20 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der PATRIZIA SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 617’836 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.160 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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