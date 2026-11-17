Die Bertelsmann-Tochter wird pessimistischer für ihre Ziele im Gesamtjahr und geht nur noch davon aus, das untere Ende der Prognosespannen für Umsatz und operatives Ergebnis zu erreichen. Im dritten Quartal legte der Umsatz wegen der Übernahme von Sky Deutschland und dank höherer Einnahmen im Streaming- und im Produktionsgeschäft zu.

Für das laufende Jahr geht RTL nun von einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro aus, also am unteren Ende der vorherigen Zielspanne 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro, nach 6 Milliarden Euro im Vorjahr. Etwa 1 Milliarde Euro steuert Sky Deutschland bei, das seit dem 1. Juni konsolidiert wird.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) dürfte nun bei etwa 700 Millionen Euro landen. Bislang hat der Konzern einen Wert von 725 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 3 Prozent nach oben oder unten in Aussicht gestellt. Im Vorjahr hatte RTL 661 Millionen verdient.

Im Streaming-Geschäft wird weiterhin ein Ergebnisbeitrag von rund 100 Millionen Euro erwartet.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 38 Prozent zum Vorjahr auf 1,85 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 4,8 Prozent. Die TV-Werbeerlöse sanken um 8 Prozent ab, womit sich der Rückgang im Vergleich zum ersten Halbjahr noch beschleunigte. Aufgefangen wurde dies durch höhere Streaming-Umsätze, die um 28 Prozent zulegten, sowie einen Umsatzanstieg bei der Produktionstochter Fremantle.

Im Neunmonatszeitraum stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro. Der organische Anstieg betrug 1,6 Prozent.

Ergebniskennziffern nennt RTL für den Neunmonatszeitraum nicht.

Die RTL-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,2 Prozent auf 32,45 Euro.

DJG/mgo/uxd

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