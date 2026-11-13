Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’116 -0.2%  SPI 21’281 -0.1%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’782 0.0%  Euro 0.9256 0.2%  EStoxx50 6’401 0.0%  Gold 3’901 0.6%  Bitcoin 57’859 -2.9%  Dollar 0.8371 0.3%  Öl 95.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Richemont21048333Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Enel-Aktie mit Verlusten: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
So lukrativ wäre eine Uniswap-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht
Cisco-Aktie schwächer: Jahresumsatzprognose angehoben
Suche...

Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

39.85 EUR
-1.00 EUR
-2.45 %
11:00:23
BMN
Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 09:21:25

Ottobock Buy

Ottobock
39.85 EUR -2.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Prothesenhersteller Ottobock von 75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erstattungsunsicherheit stehe im Fokus, schrieb Richard Felton am Freitag anlässlich der immens negativen Kursreaktion auf den Quartalsbericht. Er hält sie allerdings für übertrieben./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.95 € 		Abst. Kursziel*:
75.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.11%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ottobock

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:21 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.11.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Ottobock 39.35 -3.67% Ottobock

Aktuelle Aktienanalysen

10:09 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eckert & Ziegler Buy
10:05 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
CANCOM Hold
10:00 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Dürr Hold
09:44 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
09:43 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GFT Buy
09:43 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sixt Buy
09:42 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy
mehr