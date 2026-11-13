TecDAX 1548840 / DE0007203275
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13.11.2026 12:26:17
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus
Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.22 Prozent auf 4’099.57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 582.472 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.509 Prozent auf 4’087.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’108.66 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’101.82 Punkte, das Tagestief hingegen 4’078.30 Zähler.
TecDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2.21 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der TecDAX bei 3’988.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’063.12 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Wert von 3’548.58 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.11 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.
TecDAX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 5.45 Prozent auf 15.29 EUR), Ottobock (+ 3.57 Prozent auf 40.60 EUR), IONOS (+ 1.49 Prozent auf 36.70 EUR), TeamViewer (+ 1.32 Prozent auf 4.90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0.93 Prozent auf 34.76 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.00 Prozent auf 24.30 EUR), SMA Solar (-4.38 Prozent auf 47.16 EUR), OHB SE (-4.36 Prozent auf 184.20 EUR), PVA TePla (-3.65 Prozent auf 26.42 EUR) und JENOPTIK (-2.38 Prozent auf 36.88 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’433’395 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238.161 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.92 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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