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17.11.2026 11:37:43
UBS AG: Richemont-Aktie erhält Buy
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Richemont-Aktie durch UBS AG.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 210 auf 215 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern kämen prozentual hohe einstellige Umsatzsteigerungen mit beschleunigtem Ergebniswachstum zusammen, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend. Das komme am Markt gut an, wie die jüngste Kurserholung belege.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:21 Uhr 0.2 Prozent auf 173.60 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 23.85 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116’944 Richemont-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 3.5 Prozent zu. Richemont könnte möglicherweise am 14.05.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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