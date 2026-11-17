Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 210 auf 215 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern kämen prozentual hohe einstellige Umsatzsteigerungen mit beschleunigtem Ergebniswachstum zusammen, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend. Das komme am Markt gut an, wie die jüngste Kurserholung belege.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:21 Uhr 0.2 Prozent auf 173.60 CHF. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 23.85 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116’944 Richemont-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 3.5 Prozent zu. Richemont könnte möglicherweise am 14.05.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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