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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals hätten auf dem erwartet hohen Niveau gelegen, schrieb Brad Zelnick in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Neueinträge in die Auftragsbücher hätten positiv überrascht./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.