Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Quartalszahlen von 1238 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erneut stark abgeschnitten, schrieb Nooshin Nejati in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das hohe Wachstum beim gesamten abgewickelten Zahlungsvolumen und beim Nettoumsatz unterstreiche die Stärke des zugrunde liegenden Geschäftsmodells./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’077.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’082.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.70%
|
Analyst Name::
Nooshin Nejati
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
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