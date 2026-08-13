ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der trotz unerwartet guter Quartalszahlen nur bestätigte Jahresausblick habe die Frage aufgeworfen, ob das Management des Autovermieters für das zweite Halbjahr vorsichtiger geworden sei, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag. Nach der Telefonkonferenz glaube er, dass diese Entscheidung eher von Umsicht angesichts anhaltender Unsicherheiten als von einem nachlassenden Vertrauen in die zweite Jahreshälfte zeuge./rob/edh/ag;