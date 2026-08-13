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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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14.08.2026 10:56:31

Sixt SE St Buy

Sixt
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der trotz unerwartet guter Quartalszahlen nur bestätigte Jahresausblick habe die Frage aufgeworfen, ob das Management des Autovermieters für das zweite Halbjahr vorsichtiger geworden sei, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag. Nach der Telefonkonferenz glaube er, dass diese Entscheidung eher von Umsicht angesichts anhaltender Unsicherheiten als von einem nachlassenden Vertrauen in die zweite Jahreshälfte zeuge./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Zehua Jiang 		KGV*:
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