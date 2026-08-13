Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der trotz unerwartet guter Quartalszahlen nur bestätigte Jahresausblick habe die Frage aufgeworfen, ob das Management des Autovermieters für das zweite Halbjahr vorsichtiger geworden sei, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag. Nach der Telefonkonferenz glaube er, dass diese Entscheidung eher von Umsicht angesichts anhaltender Unsicherheiten als von einem nachlassenden Vertrauen in die zweite Jahreshälfte zeuge./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.56%
|
Analyst Name::
Zehua Jiang
|
KGV*:
-
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