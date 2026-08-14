Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Rekordergebnissen in den ersten sechs Monaten habe der Versicherer sein Nettogewinnziel für 2026 erhöht, lobte Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Reaktion. Talanx habe in den vergangenen Jahren immer wieder die Erwartungen übertroffen, was mit der niedrigen Bewertung verkannt werde./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
119.90 €
|
Abst. Kursziel*:
4.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
120.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.65%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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