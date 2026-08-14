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Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

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14.08.2026 10:26:35

Vincorion Buy

Vincorion
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für militärische Energie- und Mechatroniklösungen habe im zweiten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Bei den Umsätzen befinde sich der Gesamtjahresausblick am oberen Ende der Erwartungen./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vincorion Buy
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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