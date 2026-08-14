Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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14.08.2026 10:26:35
Vincorion Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für militärische Energie- und Mechatroniklösungen habe im zweiten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Bei den Umsätzen befinde sich der Gesamtjahresausblick am oberen Ende der Erwartungen./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Buy
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.86 €
|
Abst. Kursziel*:
23.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.95%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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