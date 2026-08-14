DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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14.08.2026 13:39:00
DKSH-Aktie in Grün: Romiplate erhält in Südkorea erweiterte Kostenerstattung bei Anämie
DKSH hat die erweiterte Kostenerstattung für Romiplate als Erstlinientherapie bei schwerer aplastischer Anämie bekanntgegeben.
Damit soll der frühzeitige Zugang zu geeigneten Behandlungen verbessert und das Therapiespektrum für Betroffene erweitert werden, wie der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern DKSH am Freitag mitteilte. Bisher wurde Romiplate nur eingesetzt, wenn eine erste Behandlung mit einer immunsuppressiven Therapie nicht wirkte oder nicht möglich war.
Romiplate enthält den Wirkstoff Romiplostim, der die Bildung von Blutplättchen im Knochenmark anregt. Bei einer schweren aplastischen Anämie produziert das Knochenmark dagegen zu wenige Blutzellen, was zu Blutarmut, einem erhöhten Infektionsrisiko und einer erhöhten Blutungsgefahr führen kann.
Die DKSH-Aktie notiert am Freitag an der SIX zeitweise 0,29 Prozent im Plus bei 68,20 Franken.
awp-robot/hr/cg
Zürich (awp)
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