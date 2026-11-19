Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
65.48 €
|
Abst. Kursziel*:
6.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
65.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.48%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
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12:26
|DAX aktuell: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
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09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
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18.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|XETRA-Handel DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|60.62
|-2.57%
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