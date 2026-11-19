Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Smiths am 18.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0.48 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 4.35 Prozent. 149.00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Smiths-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1.97 Prozent herabgesetzt.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging der Smiths-Anteilsschein via London bei einem Wert von 25.66 GBP aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Smiths, demnach wird der Smiths-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Smiths-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Smiths-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 1.84 Prozent. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.96 Prozent.

Gegenüberstellung von Smiths-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Smiths via London 56.56 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 94.69 Prozent stärker zugenommen als der Smiths-Kurs.

Dividendenvorhersage von Smiths

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.51 GBP aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.99 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Smiths

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Smiths steht aktuell bei 7.151 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Smiths beträgt aktuell 29.56. 2026 setzte Smiths 1.937 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 6.29 GBP.

Redaktion finanzen.ch