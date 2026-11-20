In eigener Sache

NEU: Trading Signals sofort per E-Mail erhalten! Erhalte die Trading Signals künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen! Jetzt kostenlos anmelden Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Europas Telekomkonzerne haben in der jüngsten Berichtssaison positive News präsentiert. Neben steigenden Ausschüttungen verkündeten führende Sektorvertreter optimistischere Prognosen. Laut einer Analyse von Reuters schlagen die verstärkte Cash-Generation aus den Netzwerk-Investitionen, Kostenreduzierungen sowie die allgemeine Konsolidierung zusehends auf die Ergebnisse der „Strippenzieher“ durch. Dennoch steckt der STOXX Europe 600 Telecommunications Index in einem kurzfristigen Abwärtstrend fest. Die mit 20 Aktien bestückte Benchmark steht rund 17 Prozent unter dem im Mai erreichten Zehn-Jahres-Hoch.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich beim grössten Schweizer Branchenvertreter: Swisscom notiert auf Rekordniveau. Mit einem Kursgewinn von 25 Prozent zählt die Aktie im bisherigen Jahresverlauf zu den drei besten Werten im europäischen Sektorindex. Die stattliche Outperformance ist insofern erstaunlich, da sich der „Blaue Riese“ operativ nicht wirklich von der europäischen Konkurrenz absetzen kann. In den ersten neun Monaten 2026 ist der Umsatz geschrumpft. Beim Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) verbuchte Swisscom ein Wachstum von 1.5 Prozent. Ohne negative Einflüsse aus der Umrechnung der in Euro erzielten Einnahmen aus Italien wäre die Steigerungsrate doppelt so hoch ausgefallen. Zum Vergleich: Die Deutsche Telekom hat ihre Umsätze in den ersten drei Quartalen um 4.1 Prozent gesteigert, während das EBITDAaL das Vorjahresniveau um 6.4 Prozent übertroffen hat.

Zufriedener CEO

Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann zeigte sich mit dem jüngsten Geschäftsverlauf zufrieden: „Wir haben in den ersten neun Monaten 2026 starke Finanzergebnisse erzielt.“ In der Schweiz halfen dem Konzern Preiserhöhungen. Gleichzeitig trieb das Management den Zusammenschluss von Fastweb und Vodafone Italy voran. „Wichtige finanzielle und operative Kennzahlen entwickeln sich positiv“, kommentierte der CEO das Italien-Geschäft. Aufhorchen liess Swisscom mit dem operativen freien Cashflow: In den ersten neun Monaten 2026 nahm der Mittelzufluss um 11.5 Prozent auf knapp 1.8 Milliarden Schweizer Franken zu.

An dieser Stelle hat Aeschlimann die Prognose leicht nach oben angepasst. Er stellt nun für das Gesamtjahr einen Operating Free Cashflow von mehr als 2.0 Milliarden Franken in Aussicht. Bisher hatte Swisscom „rund 2.0 Milliarden“ erwartet. Gleichzeitig soll der Quotient aus Nettoverschuldung und EBITDA per Ende Jahr unter 2.3 fallen. Zuvor lag das Ziel bei einem Verschuldungsgrad von „rund 2.3“. Sofern Swisscom ihre Ziele erreicht, wobei die Prognosen für Umsatz, Kapitalausgaben und EBITDAaL unverändert blieben, soll die Dividende für 2026 um einen auf 27 Franken je Aktie steigen.

Enorme Diskrepanzen

Auf dieser Basis weist die Swisscom-Aktie aktuell einen Ausschüttungsrendite von 3.8 Prozent auf. Auch hier kann der heimische Branchenriese nicht mit der Deutschen Telekom Schritt halten. Bei der „T-Aktie“ beträgt die Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr 4.1 Prozent. Eine noch grössere Diskrepanz besteht in punkto Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Swisscom notiert beim 25-fachen des für 2027 erwarteten Nettoprofits. Bei der Deutschen Telekom liegt das KGV nur knapp über 10. Auch gegenüber dem europäischen Sektor zeigt die Swisscom hier einen markanten Aufschlag. Natürlich ist diese Diskrepanz nicht neu. Und doch könnte die jüngste Outperformance der Swisscom-Aktie etwas zu weit gegangen sein.

Spekulation auf einen Abpraller

Aus der Trading-Perspektive ist zudem die Charttechnik interessant. Im Bereich von 720/25 Schweizer Franken trifft der SMIM-Novize auf einen horizontalen Widerstand. Diese Barriere geht auf eine Konsolidierungsphase während des ersten Quartals zurück. Mit dem Put Warrant können Anleger darauf spekulieren, dass Swisscom den Ausbruch nach oben nicht schafft und in den kommenden Wochen und Monaten Federn lassen muss. Die Société Générale setzt den Strike auf 700 Franken. Der Optionsschein notiert also aus dem Geld. Achtung: Sollte das Kalkül eines Rücksetzers nicht aufgehen, ist mit überproportionalen Verlusten zu rechnen.

Trading Idee Swisscom Basiswert Swisscom Produktgattung Put Warrant Investmentrichtung Short Emittent Société Générale ISIN / Valor DE000FG0CJH8 / 156827257 Laufzeit 17. September 2027 Stand 19.11.26 08:05 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.50 Franken Strike 700 Franken Ratio 100.00 Hebel 14.458 Zeitwert 0.50 Franken Stop-Loss 0.30 Franken Ziel 0.75 Franken (50%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.