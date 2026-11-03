|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Novo Nordisk informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Novo Nordisk veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,75 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,50 DKK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,77 Prozent auf 73,65 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,98 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,10 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 23,06 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 301,13 Milliarden DKK, gegenüber 309,06 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
07:01
|Ausblick: Novo Nordisk informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.26
|Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.