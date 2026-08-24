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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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24.08.2026
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25.08.2026 07:02:39

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 250 auf 275 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob seine Umsatzprognose für 2026 am Montag im Nachgang der Berichtssaison um 5 Prozent an. Er begründet dies hauptsächlich mit höheren Erwartungen an das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic. Insgesamt hält Vosser nun im laufenden Jahr stabile Konzernumsätze für möglich, sieht aber 2027 kaum Wachstumspotenzial für die Dänen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275.00 DKK
Rating jetzt:
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40.04 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
299.25 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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07:02 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Novo Nordisk Halten DZ BANK
06.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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