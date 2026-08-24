Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 250 auf 275 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob seine Umsatzprognose für 2026 am Montag im Nachgang der Berichtssaison um 5 Prozent an. Er begründet dies hauptsächlich mit höheren Erwartungen an das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic. Insgesamt hält Vosser nun im laufenden Jahr stabile Konzernumsätze für möglich, sieht aber 2027 kaum Wachstumspotenzial für die Dänen./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
299.25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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