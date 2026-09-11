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Index-Bewegung 11.09.2026 17:58:15

STOXX-Handel: STOXX 50 schliesst mit Gewinnen

STOXX-Handel: STOXX 50 schliesst mit Gewinnen

Der STOXX 50 entwickelte sich heute positiv.

London Stock Exchange
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Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0.61 Prozent höher bei 5’332.38 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0.217 Prozent fester bei 5’311.74 Punkten, nach 5’300.23 Punkten am Vortag.

Bei 5’360.87 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’311.74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 1.71 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5’548.17 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 5’195.38 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 4’577.67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2.55 Prozent auf 28.59 EUR), Siemens (+ 2.54 Prozent auf 264.65 EUR), Siemens Energy (+ 2.44 Prozent auf 144.26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.90 Prozent auf 6.81 EUR) und Airbus SE (+ 1.86 Prozent auf 199.50 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Novo Nordisk (-3.44 Prozent auf 276.45 DKK), London Stock Exchange (LSE) (-3.22 Prozent auf 82.38 GBP), Rheinmetall (-2.54 Prozent auf 990.60 EUR), RELX (-0.76 Prozent auf 24.75 GBP) und AstraZeneca (-0.43 Prozent auf 117.08 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 21’159’233 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 577.202 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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