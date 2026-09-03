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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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03.09.2026 11:27:01

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Gesprächen mit dem Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Dieser habe erneut die gut gelaufene Einführung des Abnehmmittels Wegovy in Tablettenform betont, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sehe der Unternehmenslenker vor der noch im September geplanten Einführung der Pille in Deutschland ermutigende Signale, erwarte aber weiter Gegenwind durch den Markteintritt von Nachahmer-Medikamenten des Mittels Ozempic außerhalb der USA./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41.01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
301.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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