SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

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SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.000013 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 741’289’844.33 SHIBA INU. Da sich der Wert von SHIBA INU am 17.09.2026 auf 0.000005 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’810.23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61.90 Prozent abgenommen.

Am 16.07.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.000004 USD. Am 20.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.000013 USD.

Redaktion finanzen.net