Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 5. August ordentliche Quartalszahlen vorlegen und mit der Pillenform des Gewichtssenkers Wegovy erneut die Erwartungen deutlich übertroffen haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer Anhebung der Jahresziele. Dies preisten die Konsensschätzungen aber wohl schon ein./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
250.00 DKK
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
42.06 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
317.95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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