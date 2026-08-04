Novo Nordisk 37.44 CHF 2.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 285 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform bleibe zunächst das entscheidende Schwungrad, schrieb James Quigley am Donnerstag im Resümee zu den Quartalszahlen der Dänen. Längerfristig belasteten aber weiterhin die anstehenden auslaufenden Patente./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:16 / BST

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