Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’587 0.2%  SPI 20’534 0.3%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’188 0.2%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 6’515 0.6%  Gold 4’279 0.7%  Bitcoin 52’349 0.5%  Dollar 0.8091 0.3%  Öl 79.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buy für Siemens Energy-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank AG beurteilt Infineon-Aktie mit Buy
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Siemens-Aktie
Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
QIAGEN-Aktie wechselt ins Plus: Erwartungen übertroffen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn - Ausblick bestätigt
Suche...

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

37.44
CHF
0.83
CHF
2.26 %
11:28:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 09:51:20

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
37.44 CHF 2.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 285 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform bleibe zunächst das entscheidende Schwungrad, schrieb James Quigley am Donnerstag im Resümee zu den Quartalszahlen der Dänen. Längerfristig belasteten aber weiterhin die anstehenden auslaufenden Patente./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
285.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
294.30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse