Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 285 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform bleibe zunächst das entscheidende Schwungrad, schrieb James Quigley am Donnerstag im Resümee zu den Quartalszahlen der Dänen. Längerfristig belasteten aber weiterhin die anstehenden auslaufenden Patente./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
285.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39.85 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
294.30 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
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