Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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04.08.2026 23:49:00
Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Novo Nordisk präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
Novo Nordisk wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,03 DKK. Das entspräche einer Verringerung von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,96 DKK erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Novo Nordisk nach den Prognosen von 18 Analysten im Schnitt 71,36 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76,86 Milliarden DKK umgesetzt worden.
Der Ausblick von 33 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,49 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 23,06 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 290,07 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 309,06 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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