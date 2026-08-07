Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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07.08.2026 17:58:20
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen
Der STOXX 50 zeigte am Freitag eine positive Tendenz.
Der STOXX 50 stieg im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.43 Prozent auf 5’531.08 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.034 Prozent auf 5’509.13 Punkte an der Kurstafel, nach 5’507.27 Punkten am Vortag.
Bei 5’559.41 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’509.13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1.49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5’421.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der STOXX 50 5’113.99 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 4’467.40 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.58 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’559.41 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 4.08 Prozent auf 177.96 EUR), Novo Nordisk (+ 3.92 Prozent auf 305.10 DKK), Siemens (+ 2.45 Prozent auf 279.80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.94 Prozent auf 89.20 GBP) und GSK (+ 1.24 Prozent auf 19.61 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-1.63 Prozent auf 433.50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 515.40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.13 Prozent auf 32.78 GBP), Intesa Sanpaolo (-1.09 Prozent auf 6.73 EUR) und Rheinmetall (-1.09 Prozent auf 1’146.40 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’996’557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 564.946 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Die BP-Aktie präsentiert mit 7.20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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