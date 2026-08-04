Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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06.08.2026 09:48:49
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
37.44 CHF 2.26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 310 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Geschäftszahlen vom Vortag an. Wegovy in Pillenform laufe gut, aber insgesamt sieht er einige Unsicherheiten für die Dänen./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 20:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
310.00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
39.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
294.30 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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