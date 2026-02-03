Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der neue bereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sowie die Veränderungen im Management dürften die Aktie heftig belasten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag. Das Umsatzziel werde die Konsensschätzung wohl im hohen einstelligen Prozentbereich sinken lassen. Der bereinigte Ergebnisausblick drohe die entsprechende Prognose gar im niedrigen zweistelligen Bereich zu verringern. Die überraschend gute Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal beruhe auf Sonderfaktoren und dürfte zudem von einer klar verschlechterten Bruttomarge überschattet werden./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
