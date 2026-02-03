Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

44.72
CHF
-1.36
CHF
-2.95 %
18:00:04
BRXC
03.02.2026 20:43:53

Novo Nordisk Underperform

Novo Nordisk
44.72 CHF -2.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der neue bereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sowie die Veränderungen im Management dürften die Aktie heftig belasten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag. Das Umsatzziel werde die Konsensschätzung wohl im hohen einstelligen Prozentbereich sinken lassen. Der bereinigte Ergebnisausblick drohe die entsprechende Prognose gar im niedrigen zweistelligen Bereich zu verringern. Die überraschend gute Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal beruhe auf Sonderfaktoren und dürfte zudem von einer klar verschlechterten Bruttomarge überschattet werden./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
270.00 DKK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
43.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
367.80 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

20:43 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
08:37 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
