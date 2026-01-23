Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

49.79
CHF
0.56
CHF
1.14 %
18:00:02
BRXC
23.01.2026 16:57:08

Novo Nordisk Underperform

Novo Nordisk
49.79 CHF 1.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Die Startphase der in den USA neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy sei ohne Zweifel stark gewesen, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wöchentlichen Verschreibungen blieben allerdings weiterhin unter den Höchstwerten vor Weihnachten. Die Markterwartungen seien zu hoch./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

