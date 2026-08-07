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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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07.08.2026
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06.08.2026 14:43:36

Novo Nordisk Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Resultate des Diabetesspezialisten für das zweite Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, wobei das Zahlenwerk jedoch Besonderheiten aufgewiesen habe, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die Enttäuschung über das Verfehlen der Wegovy-Ziele in den USA sowie das begrenzte Ausmaß der Prognoseanhebung./ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
290.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
39.57 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
305.10 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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