Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Resultate des Diabetesspezialisten für das zweite Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, wobei das Zahlenwerk jedoch Besonderheiten aufgewiesen habe, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die Enttäuschung über das Verfehlen der Wegovy-Ziele in den USA sowie das begrenzte Ausmaß der Prognoseanhebung./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
305.10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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