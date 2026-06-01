Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 263 auf 305 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform sei einer der rasantesten Marktstarts der Dekade gewesen, schrieb James Quigley am Mittwoch. Schon in ihrem ersten Quartal habe sie 1,3 Millionen Verschreibungen erreicht und im zweiten nun noch einmal 1,1 Millionen innerhalb der ersten sechs Wochen. Damit habe sich die Wettbewerbsfähigkeit von Wegovy insgesamt klar verbessert. Quigley will die Dynamik genau im Auge behalten, denn sie könnte dazu führen, dass er auch die Aktie der Dänen optimistischer einschätzt./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
305.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
271.80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
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