Novo Nordisk 33.13 CHF -1.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Aus der Telefonkonferenz anlässlich der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) hätten sich keine wichtigen Erkenntnisse ergeben, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Experte wertete separat zudem die wöchentlichen Verschreibungszahlen aus./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.