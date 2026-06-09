Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Aus der Telefonkonferenz anlässlich der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) hätten sich keine wichtigen Erkenntnisse ergeben, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Experte wertete separat zudem die wöchentlichen Verschreibungszahlen aus./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
272.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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