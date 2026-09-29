Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 121,06 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'951 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 120,68 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'329'699 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 8,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Mit einem Kursverlust von 19,83 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,41 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,81 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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