Novartis Aktie News: Novartis steigt am Dienstagmittag

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 121,72 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'020 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 122,36 CHF. Bei 121,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 579'261 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 132,68 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 29.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 25,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,41 USD belaufen. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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