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Langfristige Investition 29.09.2026 19:43:08

So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Stellar gewesen.

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Vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0.1142 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in XLM zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 8’753.17 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.2313 USD), wäre das Investment nun 2’024.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 102.49 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XLM am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.4087 USD.

Redaktion finanzen.net

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