Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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29.09.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag nahezu unbewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 121,46 CHF.
Die Novartis-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 121,46 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 121,96 CHF zu. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 121,32 CHF ein. Bei 121,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 103'145 Novartis-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 8,46 Prozent niedriger. Bei 97,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 25,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,41 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,81 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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