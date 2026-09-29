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Entscheidung verschoben 29.09.2026 07:21:00

Boeing-Aktie etwas höher: Neue Probleme bei 737 Max – Starliner soll 2028 wieder Astronauten zur ISS bringen

Boeing-Aktie etwas höher: Neue Probleme bei 737 Max – Starliner soll 2028 wieder Astronauten zur ISS bringen

Ein neuer Software-Fehler verzögert die Zulassung der Boeing 737 Max 10. Gleichzeitig plant die NASA eine Rückkehr des krisengeplagten Starliners – zunächst mit einem unbemannten Testflug.

Airbus
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  • Neue Software-Probleme verzögern die Zulassung der 737 Max 10
  • Starliner soll nach unbemanntem Test 2028 wieder Astronauten befördern
  • Boeing-Aktie nachbörslich bei 185,44 US-Dollar

SEATTLE (awp international) - Der neue Software-Fehler bei Boeings 737 Max verzögert die Zulassung der grössten Modellvariante des weit verbreiteten Flugzeugs weiter. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA wolle über die Zertifizierung der 737 Max 10 erst nach einer Bewertung des neu bekanntgewordenen Problems entscheiden, sagte Behördenchef Bryan Bedford vor Journalisten, wie der Finanzdienst Bloomberg berichtete.

Die bereits um Jahre verzögerte Zulassung der 737 Max 10 war früheren Medienberichten zufolge für die kommenden Wochen erwartet worden. Boeing hat für die Maschine mit bis zu 230 Sitzen mehr als 1.500 Bestellungen - sie ist damit sehr wichtig für den US-Konzern im Wettbewerb mit dem europäischen Erzrivalen Airbus.

Probleme nach abgebrochenem Landeversuch

Boeing zufolge kann das Problem bei einigen 737-Max-Maschinen dazu führen, dass nach einem abgebrochenen Landeversuch die automatisierte vertikale Navigation bei weiteren Anläufen zunächst nicht zur Verfügung steht. Stattdessen könnten die Piloten nur auf eine niedrigere Automatisierungsstufe zugreifen.

Boeing betonte, dass Piloten ausgebildet seien, Maschinen auch ohne Automatisierung zu landen - und das System mit einer Serie von Schritten wieder aktiviert werden könne. Man arbeite daran, das Problem mit einem Software-Update dauerhaft zu lösen. Bisher ist unklar, wie viele der mehr als 2.000 ausgelieferten 737-Max-Maschinen den Fehler haben.

Dem "Wall Street Journal" zufolge wurde Boeing erstmals im November 2024 vom Betreiber der 737 Max auf den Fehler hingewiesen. Der Fehler gehe auf ein Software-Update zurück, schrieb die Zeitung.

Starliner soll 2028 wieder zur ISS fliegen

Neben den Problemen mit der 737 Max gibt es auch beim Raumfahrtgeschäft von Boeing neue Entwicklungen. Das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" soll nach Plänen der US-Raumfahrtbehörde Nasa 2028 wieder Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen. Zuvor sei noch in diesem Jahr oder Anfang 2027 eine unbemannte Testmission mit dem von Boeing entwickelten und gebauten Raumschiff geplant, sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz.

"Wir haben eng mit Boeing gearbeitet, um die Probleme, die auf vorherigen 'Starliner'-Flügen identifiziert wurden, anzugehen, und wir haben vor, mit diesem Raumschiff wieder zur Internationalen Raumstation und zukünftigen kommerziellen Zielen zu fliegen", sagte Isaacman. Teile des Raumschiffs sollen dafür neugestaltet werden.

Der "Starliner" wurde von Boeing im Auftrag der Nasa als Alternative zum "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX entwickelt, um Astronauten zur ISS zu bringen. Das Projekt war jedoch von Rückschlägen und jahrelangen Verzögerungen geprägt. Bemannte Testflüge wurden wegen technischer Probleme an Raumschiff und Rakete wiederholt verschoben.

2024 flogen die Nasa-Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore mit dem "Starliner" zur ISS. Eigentlich sollten sie nur rund eine Woche bleiben. Aufgrund technischer Probleme mit dem Raumschiff entschied die Nasa aus Sicherheitsgründen jedoch, sie mit einem anderen Raumschiff zur Erde zurückkehren zu lassen. Die Rückkehr erfolgte erst rund neun Monate später. Die Nasa bewertete die Panne später als "Type-A-Zwischenfall", die höchste Kategorie der Raumfahrtbehörde für einen Zwischenfall.

Mindestens zwei Optionen für bemannte Flüge ins All zu haben, hat sich die Nasa seit Jahren als Ziel gesetzt. Derzeit ist in erster Linie SpaceX mit seinen "Falcon"-Raketen und "Dragon"-Raumschiffen für die Nasa im Einsatz. Diese könnten dem Unternehmen zufolge schon in wenigen Jahren eingemottet werden, wenn das derzeit noch in der Testphase befindliche Starship von SpaceX bemannte Flüge routinemässig durchführen kann.

Flugzeugtyp mit Vorgeschichte

Die 737 Max ist der Modelltyp, der den Konzern in seine schwerste Krise brachte, mit deren Folgen Boeing noch immer zu kämpfen hat. Bei zwei tödlichen Abstürzen im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen.

Zentraler Auslöser war eine Assistenzsoftware, die die Piloten unterstützen sollte, aber unter bestimmten Umständen zu stark in die Steuerung eingriff. Mitarbeiter des Flugzeugbauers hatten bei der Zertifizierung der 737 Max durch US-Behörden spezielle Schulungen für die Software für unnötig erklärt. Boeing musste die Produktion der 737 Max aussetzen - sie ist immer noch reduziert.

Die 737 Max wurde nach weiteren Problemen oft als Pannen-Flugzeug bezeichnet. So sorgte ein Zwischenfall, bei dem im Januar 2024 im Steigflug ein Rumpfteil einer fast neuen 737-Maschine herausbrach, für neue Zweifel an Boeings Qualitätsmanagement.

Die Boeing-Aktie gewinnt nachbörslich an der NYSE 0,57 Prozent auf 185,44 US-Dollar.

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Boeing-Aktie nach Kursrutsch erneut schwächer: Weitere Verzögerungen bei 777X möglich

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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