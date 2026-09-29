Wie viel Verlust ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren eingefahren hätte

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Cardano notierte am 28.09.2023 bei 0.2492 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ADA vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 401.33 Cardano. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0.2468 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.04 USD wert. Mit einer Performance von -0.96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0.1434 USD. Am 06.10.2025 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.8717 USD.

Redaktion finanzen.net