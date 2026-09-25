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25.09.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Nachmittag ins Plus

Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 119,70 CHF.

Novartis
119.88 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 119,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'943 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,96 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,72 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'011'308 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 132,68 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 23,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,41 USD. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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