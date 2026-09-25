Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

Die Novartis-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 119,42 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'971 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 119,96 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 118,72 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 475'226 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,68 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Mit Abgaben von 18,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,41 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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