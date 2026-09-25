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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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25.09.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Novartis Aktie News: Novartis verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 119,00 CHF.

Novartis
119.32 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 119,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'983 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 119,08 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 118,40 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,72 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 95'611 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 132,68 CHF markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,05 CHF ab. Mit Abgaben von 18,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,41 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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