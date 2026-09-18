Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9465 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’341 1.8%  Bitcoin 63’000 0.2%  Dollar 0.8243 -0.2%  Öl 103.9 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
S&P 500 im Wandel: Warum ETFs zunehmend komplexer werden
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
Suche...
ETF Sparplan

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’637.76
Pkt
85.95
Pkt
1.14 %
17.09.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

ETF-Evolution 18.09.2026 03:40:00

S&P 500 im Wandel: Warum ETFs zunehmend komplexer werden

S&P 500 im Wandel: Warum ETFs zunehmend komplexer werden

Mit einer breiten Palette an Anlagestrategien sind ETFs für Investoren zu wichtigen Portfolio-Bausteinen geworden. Dabei werden die Anlagemöglichkeiten zunehmend komplexer. Das steckt dahinter.

• Komplexität von ETFs steigt
• Wettbewerbsdruck nimmt zu
• Anleger setzen auf aktive ETFs

ETFs, welche die Wertentwicklung eines Indizes wie beispielsweise dem S&P 500 nachbilden sollen, haben sich in den letzten Jahrzehnten zu hochkomplexen Anlagemöglichkeiten entwickelt. Diese werden längst nicht nur von Privatanlegern, sondern auch von institutionellen Investoren genutzt. Ursprünglich für ihre einfache Struktur und niedrigen Kosten bekannt, sind moderne ETFs zu spezialisierten Finanzinstrumenten geworden, die eine breite Palette von Anlagestrategien und Themen abdecken.

Hinter den Kulissen der ETFs: Wie digitale Prozesse das Investment verändern

Die Entwicklung von ETFs, die vor mehr als 30 Jahren in den USA ihren Anfang nahm, hat sich erheblich weiterentwickelt. Zwar bleibt das Grundkonzept - ein einfaches, transparentes Produkt, das einen Marktindex abbildet - unverändert, doch hinter den Kulissen haben sich die Prozesse drastisch verändert. Automatisierung und digitale Technologien spielen eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Erstellung neuer ETFs und der Verwaltung von Beständen. So werden Prospekte automatisch generiert, die Zusammensetzung der Produkte regelmässig angepasst und das Risikomanagement optimiert. Diese Entwicklung hat ETFs nicht nur effizienter gemacht, sondern auch ihre Komplexität erhöht.

Beispielsweise müssen die Eigenschaften der ETFs organisatorisch hergestellt werden. So erfolgt die Schaffung eines neuen ETFs in enger Zusammenarbeit mit Brokern, die sogenannte Creation Units einbringen. Diese bestehen aus 25'000 bis 600'000 Aktien, die entweder in Bar oder in den benötigten Aktien für den ETF eingezahlt werden. Sobald alle Komponenten vorhanden sind, wird der Creation Basket an den Fonds übergeben, wodurch der Handel beginnen kann. Broker- und Traderplattformen überwachen die Indexnähe des ETFs kontinuierlich, sodass Anleger stets die aktuelle Performance nachvollziehen können.

ETFs im Wandel: Wettbewerbsdruck und neue Einnahmequellen

Der Wettbewerb im ETF-Markt hat zu einer weiteren Evolution geführt. Der Markt für Standard-ETFs auf bekannte Indizes wie den S&P 500 ist längst nicht mehr lukrativ genug, um nachhaltige Gewinne zu erzielen. Aus diesem Grund haben ETF-Anbieter begonnen, alternative Einnahmequellen zu erschliessen. Ein beliebtes Beispiel ist das Securities Lending, bei dem ETFs ihre Wertpapiere an andere Marktteilnehmer verleihen und so zusätzliche Einnahmen generieren. Auch die Spreads zwischen Kauf- und Verkaufspreisen sowie die Managementgebühren sind geschrumpft, was die Ertragsmöglichkeiten für Anbieter reduziert, den Handel für Anleger jedoch effizienter und kostengünstiger macht.

Von passiv zu aktiv: Die Entstehung aktiver ETFs

Ein bemerkenswerter Trend ist die zunehmende Aktivität bei ETFs. Aktive ETFs, die sich von traditionellen passiven Produkten unterscheiden, zielen nicht nur darauf ab, ein bestimmtes Marktsegment abzubilden, sondern verfolgen eine gezielte Anlagestrategie, etwa durch Investitionen in spezifische Themen wie künstliche Intelligenz, Rohstoffe oder digitale Assets wie Bitcoin.

Diese aktiven ETFs konkurrieren zunehmend mit traditionellen Fonds und gewinnen an Marktanteilen. Laut einer globalen Umfrage von State Street Global Advisors, die im Zeitraum vom 1. bis 25. April 2024 durchgeführt wurde, erwägen 80 Prozent der institutionellen Investoren aktiv gemanagte ETFs. "Damit könnte es eine verstärkte Entwicklung in diese Richtung geben, was eine neue Dynamik in den ETF-Markt bringen und den Wettbewerb unter den Anbietern erhöhen könnte", schreibt Markus Weis, Deutschland-Chef für SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.

Portfolios im Fokus: Warum auch institutionelle Anleger auf ETFs setzen

Auch institutionelle Investoren haben ETFs als effizientes Werkzeug entdeckt, um ihre Portfolios zu diversifizieren und zu optimieren. So können komplexe Märkte mit einem einzigen Produkt abgebildet werden, was den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert. Laut der State Street-Umfrage nutzen 67 Prozent der institutionellen Investoren ETFs häufig oder extensiv - hauptsächlich für Liquiditätsmanagement und zur Absicherung.

Die fortschreitende Komplexität und Innovation bei ETFs zeigt, dass diese Produkte weit mehr sind als nur einfache Indexfonds. Sie bieten Anlegern, sowohl im privaten als auch im institutionellen Bereich, zunehmend auch Investitionen in spezifische Themen, alternative Anlagen und sogar digitale Vermögenswerte.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Regionen-ETFs: So funktionieren sie
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
ETF des Monats September 2026: Wenn Qualität wieder zählt

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com,TierneyMJ / Shutterstock.com,Imagentle / Shutterstock.com,zvg

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Nestlé-Aktie: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.