Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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17.09.2026 17:58:13
Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
Der SMI gewann am Donnerstagabend an Wert.
Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.57 Prozent höher bei 13’947.31 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.583 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.367 Prozent stärker bei 13’919.53 Punkten in den Handel, nach 13’868.66 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’982.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13’876.65 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0.841 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’302.39 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 13’815.24 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Wert von 11’998.96 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.28 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2.40 Prozent auf 84.32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.61 Prozent auf 79.52 CHF), Novartis (+ 1.52 Prozent auf 116.02 CHF), Swiss Life (+ 1.45 Prozent auf 935.60 CHF) und Lonza (+ 1.23 Prozent auf 545.00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Alcon (-3.01 Prozent auf 53.44 CHF), Amrize (-1.46 Prozent auf 31.82 CHF), Kühne + Nagel International (-0.37 Prozent auf 216.50 CHF), Roche (-0.36 Prozent auf 361.20 CHF) und Holcim (-0.32 Prozent auf 68.24 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6’718’198 Aktien gehandelt. Mit 303.309 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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