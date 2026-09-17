Optimismus in Zürich: nachmittags Gewinne im SMI

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.62 Prozent höher bei 13’954.33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.583 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.367 Prozent höher bei 13’919.53 Punkten in den Handel, nach 13’868.66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’967.40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13’876.65 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0.891 Prozent aufwärts. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 14’302.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der SMI bei 13’815.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der SMI 11’998.96 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.34 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.94 Prozent auf 79.78 CHF), Novartis (+ 1.35 Prozent auf 115.82 CHF), Nestlé (+ 1.33 Prozent auf 78.69 CHF), Givaudan (+ 1.08 Prozent auf 3’279.00 CHF) und Sika (+ 0.96 Prozent auf 184.55 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-1.63 Prozent auf 54.20 CHF), Amrize (-0.87 Prozent auf 32.01 CHF), Roche (-0.77 Prozent auf 359.70 CHF), Partners Group (-0.61 Prozent auf 615.60 CHF) und Holcim (-0.15 Prozent auf 68.36 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’501’420 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 303.309 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch