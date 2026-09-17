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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Aktienbewertung 17.09.2026 13:07:45

UBS AG verleiht Novartis-Aktie Neutral in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Novartis-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Das Novartis-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Matthew Weston unterzogen.

Novartis
114.90 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" belassen. Matthew Weston beleuchtete am Mittwoch die Verschreibungstrends der entscheidenden Medikamente für die europäische Pharmabranche und daraus resultierende Produktumsätze im dritten Quartal. Für Scemblix von Novartis ist er für die USA deutlich optimistischer als der Konsens. Der Start laufe sehr gut. Für Cosentyx ist er derweil zurückhaltender.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 12:51 Uhr 0.4 Prozent. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 482’574 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 7.9 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Long 11.8557 16.06.2028 157230660
Long 767.2 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.2377 12.43 157035870
Long 11.8557 7.00 157035867
Long 17.1642 4.36 157036630
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.6591 19.43 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.61 129204048
Long 8 -13.17 129204049
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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