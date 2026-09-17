Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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17.09.2026 13:07:45
UBS AG verleiht Novartis-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Das Novartis-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Matthew Weston unterzogen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" belassen. Matthew Weston beleuchtete am Mittwoch die Verschreibungstrends der entscheidenden Medikamente für die europäische Pharmabranche und daraus resultierende Produktumsätze im dritten Quartal. Für Scemblix von Novartis ist er für die USA deutlich optimistischer als der Konsens. Der Start laufe sehr gut. Für Cosentyx ist er derweil zurückhaltender.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 12:51 Uhr 0.4 Prozent. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 482’574 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 7.9 Prozent zu.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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