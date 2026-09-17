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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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17.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 114,86 CHF.

Novartis
116.11 CHF 1.57%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 114,86 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'885 Punkten tendiert. Bei 115,40 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 446'472 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 96,03 CHF fiel das Papier am 18.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 19,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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