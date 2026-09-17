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17.09.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Aufschlag

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 115,56 CHF.

Novartis
116.11 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 115,56 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'948 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 116,26 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 979'514 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,80 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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