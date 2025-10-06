Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
105.42CHF
0.20CHF
0.19 %
13:19:33
SWX
06.10.2025 12:05:59
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die US-Zulassung für das Medikament Rhapsido mit dem Wirkstoff Remibrutinib werte er als kleines Plus für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105.26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.01%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
