Novartis 105.26 CHF -0.32% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die US-Zulassung für das Medikament Rhapsido mit dem Wirkstoff Remibrutinib werte er als kleines Plus für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





