VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenngleich ein besseres Umfeld zu einer Erhöhung des Unternehmensausblicks für 2026 führen könnte, so werde dies doch gemeinhin erwartet. Er bleibe bei den Aktien des Biospritherstellers weiter an der Seitenlinie, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.95%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
17:58
|Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.ch)
|
05.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert mittags (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger bekommen letztendlich kalte Füsse (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX-Anleger nehmen am Nachmittag Reissaus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|16:53
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25.92
|3.91%
