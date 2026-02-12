Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’577 0.2%  SPI 18’750.4100 0.4%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’211 1.4%  Euro 0.9143 -0.2%  EStoxx50 6’079 0.7%  Gold 5’070 -0.3%  Bitcoin 52’174 1.0%  Dollar 0.7700 -0.2%  Öl 69.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Weiter hohes Wachstumstempo erwartet
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Deutsche Börse-Aktie höher: Ergebnis auf neuem Rekordniveau gemeldet - Komplettübernahme von ISS Stoxx
AB InBev-Aktie in Grün: Operativ etwas mehr verdient
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

122.64
CHF
-0.46
CHF
-0.37 %
14:05:24
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 12:55:08

Novartis Buy

Novartis
122.58 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresende 2025 habe zwar nicht ganz überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar zu den Zahlen. Der "Horizont" bleibe aber verlockend, so der Experte in Anspielung an die gleichnamige Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
122.64 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
122.58 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.13%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?