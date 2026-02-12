Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresende 2025 habe zwar nicht ganz überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar zu den Zahlen. Der "Horizont" bleibe aber verlockend, so der Experte in Anspielung an die gleichnamige Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen./ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
122.64 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
122.58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.13%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Novartis-Aktie fester: Langfristige Ac-225-Vereinbarung stärkt Radioligandtherapie-Portfolio (AWP)
|
11.02.26