Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

99.14
CHF
-2.64
CHF
-2.59 %
10:46:49
SWX
12.09.2025 08:54:57

Novartis Sell

Novartis
98.98 CHF -2.83%
Kaufen Verkaufen

Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
94.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
99.29 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
98.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.04%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

