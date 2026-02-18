Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'860 0.4%  SPI 19'098 0.4%  Dow 49'376 0.0%  DAX 25'261 0.9%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6'131.3 1.2%  Gold 5'070 1.5%  Bitcoin 52'363 0.9%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.9 -0.1% 
Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

126.46
CHF
-0.02
CHF
-0.02 %
17:36:08
SWX
20.02.2026 18:39:09

Novartis Hold

Novartis
126.16 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal halte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin für fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte in der Lage sein, die Erwartungen durch eine Steigerung der Bruttomarge zu übertreffen. Dies dürfte angesichts erodierender Umsätze durch Nachahmerpräparate aber erst in der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
126.46 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
126.16 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.81%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

