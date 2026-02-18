Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal halte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin für fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte in der Lage sein, die Erwartungen durch eine Steigerung der Bruttomarge zu übertreffen. Dies dürfte angesichts erodierender Umsätze durch Nachahmerpräparate aber erst in der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
126.46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
126.16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Freitagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08:18
|Novartis trennt sich von Novartis India (AWP)